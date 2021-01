Nach Wechsel-Gerüchten: Arsenal-Star Mesut Özil schwärmt von Fenerbahce Istanbul - Keine Schalke-Rückkehr

Die Gerüchte-Küche läuft seit einer Woche heiß: Mesut Özil soll kurz vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul stehen. Der türkische Top-Klub ist der Lieblingsverein des ehemaligen deutschen Nationalspielers und könnte ihn nach dem faktischen Aus beim FC Arsenal im Winter aufnehmen. Am Montag bestätigte Özil zwar seinen Wechsel nicht, schwärmte aber bei Twitter von Fenerbahce. "Es ist der größte Klub in der Türkei", schrieb er. Özil veranstalte einen Frage-Antwort-Abend mit seinen Fans und erklärte seine Zuneigung zum Verein: "Jeder Deutsch-Türke unterstützt einen türkischen Verein, wenn er in Deutschland aufwächst. Meiner war Fenerbahce. Die sind wie Real Madrid in Spanien."

Anzeige