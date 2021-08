Nach Wechsel-Zoff: Verteidiger Marco Friedl bleibt bei Werder Bremen

Das Wechsel-Theater um Marco Friedl hat ein Ende gefunden: Der Verteidiger bleibt bei Werder Bremen. Das gab der Zweitligist am Montagabend bekannt. "Es gab am Samstagnachmittag ein verbessertes Angebot eines Bundesligisten für Marco. Das Angebot hat aber unseren Rahmenbedingungen nicht entsprochen, so dass Marco auch über das Ende des Transferfensters hinaus bei uns bleiben wird", erklärte Frank Baumann, der Geschäftsführer Fußball, auf Werders Homepage. Anzeige

Friedl hatte einen Tag vor dem Spiel am Sonntag gegen Hansa Rostock nach Angaben von Baumann erklärt, er sehe sich nicht in der Lage zu spielen. Hintergrund: Der 23-jährige Österreicher wollte zu Union Berlin in die Bundesliga wechseln. "Ich finde das enttäuschend“, sagte Trainer Markus Anfang am Sonntag kurz vor dem Anpfiff gegen Hansa bei Sky über das Verhalten des Defensivspielers. "Ich finde das gefühlt der falsche Ansatz.“ Der Verteidiger wird mit einer Geldstrafe belegt, die einem sozialen Projekt von Werder Bremen zugute kommen soll.