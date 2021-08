Nach WM- auch Olympia-Gold: Steven Gardiner gewinnt 400 Meter

Steven Gardiner hat nach seinem Titel bei der Leichtathletik-WM 2019 in Doha auch Olympia-Gold in Tokio über 400 Meter gewonnen. Der 25-Jährige von den Bahamas setzte sich am Donnerstag in 43,85 Sekunden durch. Silber eroberte der Kolumbianer Anthony José Zambrano in 44,08 Sekunden vor Kirani James aus Grenada (44,19), der seinen Medaillensatz nach Gold 2012 und Silber 2016 komplett machte.

