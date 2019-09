Nach Wolfsburg-Test: Hecking-Klartext in Sachen Jatta

Sportlich war es beim Testspiel-1:1 des VfL am Donnerstag gegen den HSV nur eine Randnotiz: Hamburgs Offensivmann Bakery Jatta wurde von den Fans des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten nach seiner Einwechslung gefeiert. Der 21-Jährige war zuletzt wegen vermeintlicher Zweifel an seiner Identität unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten und sah sich zum Teil schlimmen Anfeindungen ausgesetzt.

Die Aufmunterung durch die Wolfsburger Fans war für HSV-Trainer Dieter Hecking Anlass, in Sachen Jatta Klartext zu reden. "Es gibt viele Menschen in Deutschland, die wissen, dass das, was mit ihm gemacht wurde, nicht in Ordnung war, vom ersten Tag an nicht in Ordnung war. Dafür haben die Leute ein feines Gespür und geben ihm vielleicht jetzt etwas zurück." Dass Jatta Anfeindungen ausgesetzt war, macht Hecking sauer: "Ich finde es unmöglich, was da passiert. Und mit der Meinung bin ich nicht allein."