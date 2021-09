Nach Zoff-Aus beim Hamburger SV: Leistner unterschreibt bei Belgien-Klub St. Truiden

Leistner hatte seinen Vertrag beim HSV aufgelöst, nachdem es zuvor Streit mit der sportlichen Führung über seine Rolle innerhalb des Teams gegeben hatte. Der Verteidiger hatte seinen Stammplatz in der Sommervorbereitung an Jonas David verloren und konnte sich laut Verein nicht auf die ihm zugedachte Rolle im Team einlassen, sondern drängte auf Einsatzzeiten. "Daraufhin ist man zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, ihn für eine Vereinssuche freizustellen", teilte der Verein mit. Leistner wurde zuvor beim HSV in dieser Saison in vier Punkt- und einem Pokalspiel keine Minute eingesetzt.