Nach zuletzt vier Pleiten in Folge: VfL-Handballerinnen schlagen Altencelle mit 28:20

Jedes Spiel schreibt seine eigene Geschichte. Diese Floskel bewahrheitete sich am Samstag auf kuriose Art und Weise. Mitten in der ersten Halbzeit fiel die Technik der Zeitnahme aus, nach langer Unterbrechung ging es erst mit handschriftlichem Spielprotokoll und dann mit einem Ersatz-Laptop weiter.

Im Spiel selbst leistete sich der VfL wie so oft in den vergangenen Wochen etliche Fehlwürfe (unter anderem zwei Siebenmeter) und musste noch dazu eine Rote Karte für Loreen Wöhner hinnehmen – sie hatte bei einem Tempogegenstoß von Altencelle regelwidrig die Hüfte stehenlassen, flog zurecht von der Platte.

„Ich habe in der Kabine ein Donnerwetter losgelassen“, so Trainer Oliver Bült. „Ich habe dem Team gesagt, dass wir uns in den vergangenen Spielen schon viel zu oft durch eigene Fehler nicht für eigentlich gute Leistungen belohnt haben.“ Die Worte des Coaches schienen zu fruchten. Ob von Außen, aus dem Rückraum oder vom Kreis, auf einmal traf der VfL wie am Fließband. „Das war eine tolle und geschlossene Mannschaftsleistung, wirklich super“, freute sich Bült.