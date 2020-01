Nach Zusammenprall mit Maina: Marvin Ducksch bricht 96-Training ab

Dieses Training tat richtig weh! Erst stieg ihm Julian Korb auf den Fuß, dann prallte Marvin Ducksch mit Linton Maina zusammen - Kopf an Kopf. Ducksch konnte nicht weitermachen. Der Angreifer wurde erst von Physio Jens Vergers am Rand behandelt und schließlich von Athletik-Trainer Timo Rosenberg in die Kabine begleitet. 96-Trainer Kocak gab Entwarnung, seine erste Diagnose: "Nicht so schlimm."

Ducksch auf dem Weg in die Startelf

Aktuell ist Ducksch auf dem besten Wege in die 96-Startelf. Zum zweiten mal trainierte er am Donnerstag in der Spitze mit 96-Neuzugang John Guidetti - und die beiden präsentierten sich treffsicher. Das andere Sturmduo bildeten Hendrik Weydandt und Cedric Teuchert.