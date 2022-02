Nach zwei Absagen für die Eberl-Nachfolge: Deshalb hat sich Gladbach für Virkus entschieden

Roland Virkus ist der Nachfolger von Max Eberl als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach - doch der 55-Jährige war nicht die erste Wahl bei der Nachbesetzung. "Wir haben Steffen Korell angetragen, die Nachfolge anzutreten" , erklärte Präsident Rolf Königs am Dienstagnachmittag auf der offiziellen Pressekonferenz zu dem Dienstantritt von Virkus. Doch Korell, Leiter der Scouting-Abteilung bei der Borussia lehnte ab. "Er fühlt sich in der Aufgabe, die er jetzt hat, sehr wohl und möchte das weitermachen", so Königs.

Der Präsident verriet weiterhin, dass es auch zwei externe Kandidaten gab, von denen es aber ebenfalls Absagen gab. "Sie fühlten sich durch ihren Vertrag an ihre Aufgaben gebunden", erklärte Königs. Beim weiteren Vorgehen sei dann klar geworden, dass auf der "Liste der Kandidaten" keinen geeigneteren als Virkus gebe. "Er kennt den Laden in und auswendig", so der Gladbach-Boss. Letzten Freitag hatte Virkus dann zugesagt, den Job zu übernehmen. "Er hat Erfahrung in der Führung eines professionellen Fußballbetriebs, Erfahrung in der Kaderplanung, Erfahrung im Umgang mit Trainern und Spielern, Erfahrung im Umgang mit Spielerberatern und ein großes Netzwerk", sagte Vizepräsident Rainer Bonhof. "Er ist der richtige Mann für diesen Job."