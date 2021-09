Nach zwei Jahren Pause: 45. Leipzig Marathon soll in Präsenz und mit 3G-Regel starten

In der Stimmung auf der Zielgeraden baden, an der Strecke angefeuert werden, im Windschatten des Vordermanns laufen: Darauf mussten die Teilnehmenden beim virtuellen Leipzig Marathon in den vergangenen zwei Jahren verzichten. Am 10. April 2022 soll sich das ändern, wollen die Organisatoren zur Präsenz zurückkehren. Es gilt die 3G-Regel. Die Onlineanmeldung startet am Freitag.