Nach zwei Länderspielen: Jaka Bijol kehrt nach Hannover zurück

Länderspielreisen sind in der Corona-Pandemie umstritten. Während die meisten Menschen zu Hause im Lockdown festsitzen, reisen die Profi-Fußballer um die Welt – nicht aber so bei Hannover 96. "Alle bleiben hier", sagte Trainer Kenan Kocak vor einer Woche vor der aktuellen Länderspielpause, "bis auf Jaka Bijol, er ist der einzige Nationalspieler, der unterwegs ist.“ Genki Haraguchi, Sei Muroya, (beide Japan), Nikas Hult (Schweden), Simon Falette (Guinea), Valmir Sulejmani und Florent Muslija (beide Kosovo) reisten nicht herum.

Verwunderlich ist es nicht, dass Kenan Kocak sich darüber freut, die Spieler in Hannover zu behalten. Nach der Quarantäne hatte 96 so noch mehr Zeit, um sich auf das Duell mit dem Hamburger SV am Ostersonntag vorzubereiten. Auch die Gefahr, erneut einzelne Spieler oder sogar wieder das ganze Team in Quarantäne schicken zu müssen, wurde damit nicht viel größer.