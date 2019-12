Nach zwei starken Joker-Auftritten: Gehört 96-Stürmer Ducksch in die Startelf?

Als er reinkam, wachte Hannover 96 in Bochum (1:2) erst richtig auf – zum zweiten Mal in Folge. Diesmal zwar ohne Happy End, aber Marvin Ducksch scheint sich vom Problemchen zur Lösung zu mausern. Statt mit lustloser Körpersprache aufzufallen, haut sich der Stürmer rein, überzeugt mit Ideen, Vorlagen und Toren – bald auch wieder als Startelfspieler?

„Man hat gesehen, dass Marvin Ducksch eine außerordentliche Qualität hat“, lobte Sportdirektor Jan Schlaudraff nach dem Bochum-Spiel. Ducksch brachte nach seiner Einwechslung in der Halbzeitpause Dampf ins 96-Spiel. Schlaudraff: „Was er macht, hat Hand und Fuß. Er kreiert Situationen, macht das Tor, hat noch eine Riesenchance, die der Torwart gut hält, bereitet noch zwei super vor.“ Sommereinkauf Ducksch, der im Ruhrpott in Dortmund aufwuchs, ist Hannovers Topscorer mit fünf Toren und fünf Vorlagen. Und nicht nur wegen der Quote kann er für Trainer Kenan Kocak richtig wichtig sein.