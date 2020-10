Nach zwölf Jahren: Spätes Wiedersehen der Dresdner Eislöwen mit den Piranhas

Dresden. An diesem Wochenende geht es für die Dresdner Eislöwen in die nächsten beiden Spiele im Nord-Ost-Pokal. Nach der knappen Auftaktniederlage bei den Eispiraten Crimmitschau empfangen die Elbestädter am Freitag den Oberligisten aus Rostock in der heimischen Energieverbund-Arena (19.30 Uhr). Am Sonntag steht dann das brisante Derby bei den Lausitzer Füchsen (17 Uhr) auf dem Plan.

Das Duell gegen die Piranhas wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit zwölf Jahren sein. In der Oberliga-Saison 2007/2008 standen sich die Blau-Weißen und die Nordlichter zuletzt gegenüber. Drei der vier Duelle konnten die Elbestädter gewinnen. Die Eislöwen waren 2008 in die 2. Bundesliga (heute DEL 2) aufgestiegen, während die Rostocker weiter in der Oberliga spielten. Nachwuchsspieler Bruno Alexander Riedl wird erneut für die Eislöwen auflaufen, dazu kehrt Toni Ritter nach überstandener Verletzung (Augen) ins Aufgebot zurück. Fehlen werden dagegen weiter Alexander Dotzler und Steve Hanusch. Eislöwen-Coach Rico Rossi macht vor der Partie gegen den unterklassigen Gegner eine klare Ansage: „Ich will gegen Rostock eine andere Einstellung meiner Mannschaft sehen als vor einer Woche in Crimmitschau. Zudem sollte keiner den Gegner unterschätzen, nur weil er in der Oberliga spielt“, so Rossi. Er fügt an: „Wir müssen unser Spiel unabhängig vom Konkurrenten durchziehen.“

Alle Besucher des Spiels werden gebeten, den vorher ausgefüllten Gesundheitsbogen mitzubringen. In der Arena ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Nach den derzeitigen Corona-Verordnungen ist die Zuschauerzahl auf maximal 999 begrenzt.