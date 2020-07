Abo nach zwölf Jahren gekündigt: TuS Gümmer versucht sich als Nachrücker in der Oberliga

Muss sie nicht, doch nun muss sie da zumindest durch, denn der TuS spielt ab der Saison 2020/2021 in der Oberliga Nordwest. Mit der Härtefallregelung, die der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) im Zuge des Saisonabbruchs als Hintertürchen für sonst zu kurz Gekommene geschaffen hatte, hat der Gümmersche Satz nach oben indes nichts zu tun. „Sie sind normal nachgerückt“, erklärt der TTVN-Ressortleiter Wettspielordnung, Jochen Dinglinger. „Das wäre auch ohne Corona so gewesen.“

Lange haben sie zum festen Inventar der Verbandsliga Süd gehört. Stolze zwölf Jahre am Stück waren die Frauen des TuS Gümmer schließlich Teil dieser Spielklasse. Doch eine furiose Rückrunde mit 10:0 Punkten bescherte ihnen Tabellenplatz drei im Moment des Saisonabbruchs. Und dann kann man – so knapp hinter den eigentlichen Aufstiegsrängen liegen geblieben – ruhig mal vorsorglich für die Oberliga melden. „Drei von uns wollten hoch, eine eher nicht so“, berichtet Anke Donges. Wer nun wie votierte, verrät sie zwar nicht, doch mit dem Nachsatz enttarnt sich die Kapitänin selbst. „Ich muss das eigentlich gar nicht haben“, ergänzt sie lachend.

Doch Nachrücker hin, Härtefall her. Das Ergebnis ist das gleiche: Mit dem ebenfalls aufgestiegenen MTV Engelbostel-Schulenburg II teilt sich der TuS nun Position drei der höchstspielenden Frauenteams im Umland Hannovers. Auch das Ergebnis einer großen Kontinuität.

"Sind eigentlich schon immer sehr beständig gewesen"

Mit Donges und Annina Heyde sind 50 Prozent der Stammspielerinnen schon lange Teil des Teams. „Ich spiele seit dem Teenageralter in der ersten Damenmannschaft“, sagt die 46-jährige Donges. Heyde ist dort bereits seit 2007 ihre Teamkollegin; unterbrochen nur durch eine einjährige Pause, in der Gümmers aktuelle Spitzenkraft ihr Glück beim SV Bolzum in der Regionalliga versuchte. Svenja Kruse kam im Jahr 2014 dazu, Julia Bunke-Emden ist seit nunmehr vier Jahren dabei. Mit identischer Besetzung gehen die Gümmeranerinnen nun auch die Aufgabe Klassenerhalt eine Etage höher an. Svenja Geyer aus der Reservemannschaft kam 2018 vom TV Jahn Rehburg und steht im Notfall Gewehr bei Fuß. „Wir in Gümmer sind eigentlich schon immer sehr beständig gewesen und hatten nur wenige Wechsel“, sagt Donges.