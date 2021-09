Nachfolge von Fritz Keller als DFB-Präsident: Interimsboss Peter Peters hält sich zu Ambitionen zurück

Interimsboss Peter Peters hält sich weiter mit öffentlichen Ambitionen auf das Präsidentenamt beim Deutschen Fußball-Bund zurück. "Ich muss jetzt meine Aufgaben beim DFB erfüllen, das ist nicht die glücklichste und nicht die schönste Aufgabe. Ich stelle mich aber dieser Verantwortung, weil wir endlich in diesen Verband Ruhe reinbekommen müssen und weil wir ihn gestalten müssen für die Zukunft", sagte der 59 Jahre alte frühere Finanzvorstand des FC Schalke 04 am Sonntag in der Sport1-Sendung "Doppelpass".

