Nachfolger von Daniel Farke fix: Dean Smith ist neuer Cheftrainer von Norwich City

"Es war sieben Tage ein Wirbelwind, aber ich freue mich wirklich, zurück zu sein und für Norwich City in der Premier League zu arbeiten", wird Smith in der offiziellen Klub-Mitteilung zitiert. Erst vor acht Tagen war der Engländer nach fünf Liga-Pleiten in Serie von seinen Aufgaben als Chefcoach bei Aston Villa entbunden worden. Nun schaut er mit Vorfreude auf seine neue Herausforderung. "Es ist klar, dass in den letzten viereinhalb Jahren einige wunderbare Arbeit in diesen Fußballverein gesteckt wurde. Es ist jetzt die Aufgabe von mir und Craig, diese Arbeit fortzusetzen und zu verbessern, mit dem absoluten Ziel, in der Premier League zu überleben."