Nachfolger von Erik ten Hag offiziell: Alfred Schreuder wird Cheftrainer von Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam hat einen Tag nach dem Meisterstück in der niederländischen Eredivisie die offene Cheftrainer-Frage für die kommende Saison geklärt. Der ehemalige Bundesliga-Coach Alfred Schreuder tritt die Nachfolge von Erik ten Hag an, der zur neuen Spielzeit bei Manchester United anheuert. Das bestätigten die Niederländer am Donnerstag. Für Schreuder, der aktuell noch bei Club Brügge unter Vertrag steht, überweist Ajax dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Euro an den belgischen Top-Verein. In der niederländischen Hauptstadt unterschreibt der 49-Jährige einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf eine dritte Saison. Anzeige

Schreuder gibt sich vor seinem Engagement in der niederländischen Eliteklasse voller Vorfreude: "Cheftrainer bei Ajax zu werden, ist eine Ehre und eine tolle Chance, die ich mit beiden Händen ergreifen werde", wird der Coach in der Vereinsmitteilung zitiert und verweist auf seine Vergangenheit im Klub, bei dem er zwischen 2018 und 2019 als Co-Trainer arbeitete: "Ich freue mich auch darauf, hierher zurückzukehren, weil ich die anderthalb Jahre, die ich bei Ajax gearbeitet habe, sehr genossen habe. Ich möchte hier in Amsterdam Titel gewinnen, mit einer Mannschaft, die attraktiven Fußball spielt. Mit einer guten Balance zwischen erfahrenen Topspielern und sehr großen Talenten."