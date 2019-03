Nachfolger für Julian Nagelsmann steht fest: Alfred Schreuder wird neuer Hoffenheim-Trainer

Offiziell: Alfred Schreuder wird im Sommer 2019 neuer Trainer der TSG 1899 Hoffenheim. Der 46-Jährige folgt damit auf Julian Nagelsmann, der den Verein Richtung RB Leipzig verlässt und dort den Posten von Ralf Rangnick übernimmt, der aktuell eine Doppel-Funktion als Coach und Sportdirektor ausübt. Schreuder ist beim Bundesligist kein Unbekannter: Bei der TSG arbeitete er von Oktober 2015 bis Januar 2018 als Co-Trainer von Nagelsmann. Er tritt sein neues Amt am 1. Juli an und erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022, wie der Klub am Dienstag mitteilte.