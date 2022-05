Nachfolger von Stefan Leitl fix: Greuther Fürth präsentiert Marc Schneider als neuen Trainer

Der Schweizer Marc Schneider wird neuer Trainer der SpVgg Greuther Fürth . Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, erhält der Coach als Nachfolger von Stefan Leitl ( wechselt zu Hannover 96 ) einen Zweijahresvertrag. Bis Februar stand der 41-Jährige beim belgischen Verein Waasland-Beveren unter Vertrag, zuvor trainierte er den FC Thun in der Schweiz.

"Die Philosophie und Herangehensweise, die Marc uns in den Gesprächen vorgestellt hat, deckt sich mit dem, was wir uns für die Spielvereinigung vorstellen. Wir waren auch menschlich sofort auf einer Wellenlänge und freuen uns, dass wir mit Marc einen Trainer gefunden haben, der mit uns gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft gestalten möchte", wird Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung zitiert.