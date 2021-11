Nachfolger von Markus Anfang fix: Ole Werner wird neuer Trainer von Werder Bremen

Werder Bremen hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Ole Werner tritt die Nachfolge von Markus Anfang an. Dieser war am 20. November im Zuge des Wirbels um seinen mutmaßlich gefälschten Impfausweis zurückgetreten. Werner wird am Montag offiziell vorgestellt - und auch direkt sein erstes Training leiten. Das gaben die Hanseaten am Sonntag bekannt. Über die Vertragsdauer machte Werder in der offiziellen Meldung keine Angaben. Laut Bild unterzeichnet Werner einen Vertrag bis 2023.