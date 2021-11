Suche nach Nachfolger von Trainer Markus Anfang: Werder-Sportchef Baumann nennt Zeitplan

Die Trainer-Suche bei Werder Bremen läuft weiter auf Hochtouren. Kommentieren wollte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann konkrete Namen auch am Freitag zwar nicht, verwies jedoch erneut auf die laufenden Prozesse im Hintergrund. "Wir beschäftigen uns seit Samstag sehr intensiv mit der Trainersuche. Wir agieren dabei sorgfältig und ohne Hektik", erklärte der 46-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Holstein Kiel am Samstagabend (20.30 Uhr/ Sport1, Sky). Der bisherige Verlauf stimme ihn dabei optimistisch. Sogar einen Zeitplan ließ sich der Werder-Sportchef entlocken. "Wir sind zuversichtlich, dass wir in der kommenden Woche eine Lösung auf der Trainerposition präsentieren können."