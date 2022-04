Nachfolger von Ralf Rangnick fix: Erik ten Hag wird neuer Trainer von Manchester United

Manchester United hat einen neuen Trainer für die kommende Saison präsentiert. Erik ten Hag wird im Sommer die Nachfolge von Interimscoach Ralf Rangnick antreten. Das bestätigte der Premier-League-Klub am Donnerstag. Der Niederländer, der vom amtierenden niederländischen Meister Ajax Amsterdam auf die Insel kommt, erhält bei den "Red Devils" einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

"In den vergangenen vier Jahren bei Ajax hat sich Erik als einer der aufregendsten und erfolgreichsten Trainer in Europa erwiesen, der für den attraktiven Offensivfußball seiner Mannschaft und sein Engagement für die Jugend bekannt ist", erklärte United-Direktor John Murtough in einer Mitteilung auf der Klub-Homepage.