Nachfolger-Suche, Kandidaten, Heim-EM 2024: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Löw-Abschied

Bei dieser Frage zog Joachim Löw den Joker und verwies an Oliver Bierhoff. Ob auch eine Frau als Nachfolgerin des scheidenden Bundestrainers infrage käme, wollte ein Journalist bei der Pressekonferenz wissen. „Ich würde nie etwas ausschließen“, eierte der DFB-Direktor herum. Aber es wird keine Bundestrainerin geben – und auch keinen Ausländer auf der DFB-Bank. „Wir sollten versuchen, einen deutschen Trainer zu finden“, so Bierhoff. Die wichtigsten Fragen rund um die aktuell wichtigste Frage im deutschen Fußball.

Der Bundestrainer: „Ich hatte mir vorgenommen, mir im Februar oder März grundsätzlich Gedanken zu machen: Wo stehen wir? Wo stehe ich? Was habe ich für ein Gefühl für die Zukunft? Dabei bin ich vor zwei oder drei Wochen zu der Erkenntnis gekommen, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um den Stab an jemand anderen weiterzugeben . Es ist Zeit für eine Veränderung, eine Erneuerung, für Bewegung.“ Zunächst informierte er Bierhoff, dann sein Trainerteam und vor der Bekanntgabe Führungsspieler wie Manuel Neuer, Toni Kroos und Ilkay Gündogan.

Eine große – für Löw, der auch deshalb den Weg frei machte, um seinem Nachfolger genügend Zeit zu geben, und für den DFB, der den Neuen mit einem Highlight locken kann. „Dieses Turnier im eigenen Land muss wie 2006 zu einer Explosion führen “, sagte Löw. „Spieler wie Kimmich, Goretzka, Sané oder Gnabry sind dann vielleicht auf ihrem Zenit. Da kann man unglaublich viel bewegen. Aber ich sehe mich 2024 nicht mehr in dieser Position. Und wenn man von Erneuerungen und Energie spricht, ist es der richtige Zeitpunkt, damit der neue Trainer Zeit hat – erst recht bei der Nationalmannschaft, wo man nicht so oft zusammenkommt. Egal, welche Ideen er auch immer einbringt – das geht nicht innerhalb von ein paar Monaten.“

„Wir haben gute deutsche Trainer in der Bundesliga, im Ausland und im DFB“, sagte Bierhoff, der Namen und Aussagen potenzieller Kandidaten nicht kommentieren wollte. Ralf Rangnick erklärte sein Interesse, er wäre anders als Jürgen Klopp und Hansi Flick verfügbar. Bierhoff betonte, dass Gespräche mit angestellten Trainern in Abstimmung mit den Vereinen stattfinden würden. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der ein Engagement beim DFB zuletzt ausgeschlossen hatte, betonte nun im Bild -Podcast „Bayern Insider“ : „Wenn irgendwann die Frage auf mich zukommt vonseiten der Verantwortlichen, musst du dir natürlich trotzdem die Gedanken machen.“

Werden Müller, Hummels und Boateng zurückkehren?

Löw widersprach Berichten, wonach eine Rückkehr der Weltmeister zur EM beschlossen sei: „Ich habe die Tür weder auf- noch zugemacht. Ich habe gesagt: Unter normalen Umständen sollte man einen Umbruch nicht unterbrechen. Aber wir haben eine Pandemie und auch dadurch Probleme in der Entwicklung. Mit Blick auf das Turnier müssen wir alles hinterfragen: Was braucht die Mannschaft? Welchen Fußball wollen wir spielen und mit wem? Da führen wir viele Diskussionen. Jeder, der mich kennt, sollte wissen: Ein Trainer denkt nicht daran, was seine Entscheidungen in der Öffentlichkeit auslösen, sondern daran, was den bestmöglichen Erfolg garantiert. Ich mache das, wovon ich persönlich überzeugt bin.“