Nachfolger von Alfons Hörmann fix: Thomas Weikert ist neuer DOSB-Präsident

Auch Ingo Weiss, Sprecher der Spitzenverbände und Mitglied der Findungskommission, hatte bereits vor der Wahl eines Nachfolgers von Alfons Hörmann auf die Komplexität der Aufgabe verwiesen. " Wenn ein neues Präsidium gewählt ist, ist der erste Schritt getan, aber dann fängt die Arbeit erst an ", so Weiss. Hörmann kandidierte nach acht Jahren nicht mehr. Wie der DOSB am Freitagabend bekanntgab, hatte Hörmann seine Reise nach Weimar abgesagt. "Auf ärztliches Anraten wird er nicht kommen", teilte ein Sprecher des DOSB mit. Der 61-jährige Bayer hatte sich vor knapp zwei Wochen mit dem Coronavirus infiziert.

Der Wirtschaftsmanager stand im Mittelpunkt des in einem anonymen Brief von Mitarbeitern erhobenen Vorwurfs, ein "Klima der Angst" in der DOSB-Zentrale in Frankfurt/Main geschaffen zu haben. Mitinitiiert hat er zudem ein Schreiben an Ex-Vorstandsmitglied Karin Fehres, in dem ihr eine Strafanzeige und Zivilklage angedroht worden waren. Sie wurde verdächtigt, Verfasserin des anonymen Briefes gewesen zu sein, was Fehres als haltlos zurückgewiesen hatte.