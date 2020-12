Nachfolger von Lucien Favre mit England-Erfahrung: Das ist der neue BVB-Trainer Edin Terzic

Cheftrainer Lucien Favre muss gehen, sein Assistent Edin Terzic übernimmt - und zwar nicht nur als Interimslösung bis zur Weihnachtspause, sondern laut BVB-Mitteilung gemeinsam mit dem bisherigen U17-Trainer Sebastian Geppert und Talente-Coach Otto Addo sogar bis Saisonende. Allein dieser Schritt zeigt, dass Borussia Dortmund große Stücke auf seinen neuen Trainer hält. Der 38 Jahre alte Terzic ist Borusse durch und durch und kann bereits auf einige wertvolle Erfahrungen im Ausland zurückblicken. Anzeige

Terzic, der über sich in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten einst gesagt hat, dass er "keine Limits" mag, wurde 1982 im nordrhein-westfälischen Menden als Sohn von Einwanderern aus der Ex-Republik Jugoslawien geboren. Als aktiver Fußballer reichte es beim ehemaligen Stürmer "nur" für die Regionalliga. 2010 beendete Terzic seine Amateur-Karriere und schloss sich Borussia Dortmund als Jugendtrainer an - er wurde an der Seite von Hannes Wolf Assistent der U19. Beide studierten zusammen an der Uni Bochum, spielten dort in einer Mannschaft. Terzic studierte Sportwissenschaften und absolvierte gleichzeitig eine Trainerausbildung. Mittlerweile hat der Dortmunder die UEFA-Pro-Lizenz in der Tasche. "Ich habe keine 250 Bundesligaspiele in den Knochen, ich kann keine Forderungen stellen", begründete er gegenüber den Ruhr Nachrichten seine eifrige Lehrarbeit.

Und sie zahlte sich aus: Nach weiteren Stellen als Assistent beim BVB II und der U17, durfte Terzic 2013 seine erste Jugendmannschaft als Cheftrainer übernehmen, die U16. Doch das Arbeitsverhältnis hielt nur zwei Wochen - weil der ehemalige kroatische Nationaltrainer Slaven Bilic dem BVB-Coach eine Stelle als Co-Trainer bei dessen neuem Klub Besiktas Istanbul anbot - und Terzic nahm die Stelle, die er später als "große Chance" bezeichnete, an und verließ Dortmund. Bis Ende 2015 assistierte er Bilic in Istanbul, nach dessen Entlassung folgte er dem exzentrischen Kroaten zu dessen nächster Station bei West Ham United (bis 2017). "Für jemandem in meinem Alter und mit meinem Hintergrund war es unglaublich, diese Erfahrungen zu machen. Die Zeit in der Türkei und in England war sehr wertvoll für mich", schwärmte Terzic zuletzt.

Im Februar 2019 ersetzte Terzic Favre schon einmal

Nach der Bilic-Entlassung blieb der heutige BVB-Cheftrainer in England - "um den Akku aufzuladen" - und absolvierte den 18-monatigen Trainerkurs bei der FA für die UEFA-Pro-Lizenz, die höchstmögliche Lizenz im Profi-Fußball. 2018 kehrte Terzic schließlich nach Dortmund zurück - als Co-Trainer des kürzlich verpflichteten Lucien Favre, der auf Peter Stöger folgte. In dieser Zeit war der Favre-Assistent bereits einmal kurzzeitig Chef: Im Februar 2019 ersetzte er mit dem anderen Assistenten Manfred Stefes den erkrankten Schweizer für ein Spiel an der Seitenlinie. Der Tabellenführer und Meisterschaftsanwärter BVB gab in der Partie gegen die TSG Hoffenheim eine 3:0-Führung noch aus der Hand, spielte nur 3:3 - und verlor am Saisonende die Meisterschaft im Duell mit dem FC Bayern.