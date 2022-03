Nachholpartie beim direkten Verfolger: Dresdner Eislöwen gastieren in Ravensburg

Dresden. In der DEL2 ist der Endspurt eingeläutet. Die Dresdner Eislöwen haben in der Hauptrunde noch vier Spiele vor der Brust und das in kurzer Abfolge. Los geht´s an diesem Dienstag mit der Nachholpartie bei den Ravensburg Towerstars, es folgen am Donnerstag das Duell in Bayreuth, am Sonnabend das Heimspiel gegen Kassel und zum Schluss geht es für die Schützlinge von Andreas Brockmann kommenden Montag nochmal nach Kassel. Ein Härteprogramm, das den Cracks alles abverlangt.

