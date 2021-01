Nachholpartie mit Hindernissen: HC Leipzig sichert sich ersten Jahressieg gegen Kirchof

Leipzig. Zweites Spiel, erster Sieg im neuen Jahr: Der HC Leipzig hat am Mittwochabend die Zweitliga-Nachholpartie gegen die SG 09 Kirchhof in der Sporthalle Brüderstraße mit 27:20 (13:12) gewonnen. Der Tabellenvierte setzte sich in der Spätschicht der englischen Woche mit anfänglicher Mühe gegen die Gäste aus Nordhessen durch.

