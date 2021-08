Vor dem Nachholspiel der Bayern beim Bremer SV: Das waren die größten Sensationen der DFB-Pokal-Geschichte

DFB-Pokal ist, wenn Amateure Jahrhundertspiele feiern. In der ersten Runde hoffen die unterklassigen Teams auf große Überraschungen. Zum Abschluss der diesjährigen erste Runde im DFB-Pokal hat noch einmal ein ganz kleiner Verein die Chance, die beste Mannschaft Deutschlands zu schlagen. Der Bremer SV empfängt am Mittwoch nach überstandener Corona-Quarantäne den großen FC Bayern München im Weserstadion (20.15 Uhr, Sport1 und Sky). Anzeige

Der Oberligist aus der Hansestadt ist beim Unterfangen, den Rekordmeister aus München zu schlagen, der klare Underdog. Ohne Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka reisen die Bayern allerdings nicht in Bestbesetzung an. Mehr als eine Pflichtaufgabe sollte es für den amtierenden Meister nicht sein. Dennoch: In der Vergangenheit schafften die Außenseiter immer wieder die großen Sensationen. In der Bildergalerie findet ihr einen Überblick der größten Erfolge, aber gleichzeitig auch der größten Enttäuschungen in der Geschichte des DFB-Pokals.

Pokalwunder: Die größten Sensationen der DFB-Pokal-Geschichte Der Berliner AK fegt Hoffenheim im Jahr 2012 mit 4:0 vom Platz, Vestenbergsgreuth besiegt 1994 den deutschen Meister FC Bayern um Torwart Oliver Kahn mit 1:0. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Sensationen in der Geschichte des DFB-Pokals. ©

Sollte der Bremer SV gegen die Münchener alle Erwartungen übertreffen, wäre es die bisher größte Überraschung. Für diese sorgte Eintracht Trier in der Saison 1997/98, als der damalige Regionalligist – vor der Einführung der 3. Liga im Jahr 2008 die dritthöchste Spielklasse – erst den amtierenden UEFA-Cup-Sieger Schalke 04 und dann den amtierenden Champions-League-Sieger BVB ausschaltete. Als erster Viertligist schaffte es der 1. FC Saarbrücken in der Saison 2019/20 bis ins Halbfinale und scheiterte dort an Bayer Leverkusen.