Nachholspiel im Liveticker: Hertha BSC empfängt den SC Freiburg

Hertha BSC will mit einem Sieg im Nachholspiel an diesem Donnerstag (18.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg die Abstiegsränge in der Bundesliga verlassen. "Top oder Flop. Wir wollen gewinnen", betonte Trainer Pal Dardai. Mit dem 1:1 am vergangenen Montag beim FSV Mainz 05 waren die Berliner nach zweiwöchiger Corona-Quarantäne auch im vierten Ligaspiel nacheinander ungeschlagen geblieben.

Angesichts des Abstiegskampfes der Berliner will sich Freiburgs Trainer Christian Streich keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen und seine beste Elf aufbieten. Für die Freiburger geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss in der Bundesliga. Die Badener können schon lange nicht mehr absteigen und haben kaum noch Chancen, sich für den Europapokal zu qualifizieren.