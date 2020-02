Wegen eines Nachholtermins des Rhein-Derbys: DFL könnte 1. FC Köln Karneval vermiesen

Macht die DFL dem 1. FC Köln ausgerechnet die jecken Tage zunichte? Noch steht kein Nachholtermin für das wegen Sturm Sabine abgesagten Rhein-Derby fest. Doch die Bild bringt zwei Termine ins Spiel, die vor allem in Köln auf wenig Gegenliebe stoßen dürften.

" Wir werden uns gegen einen Februar-Termin aussprechen, weil es da nicht in unsere Aktivitäten passt ", sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt bereits am Wochenende nach der Absage der Partie. Doch genauso könnte es nun kommen.

Das sind mögliche Nachholtermine für das Rhein-Derby

Denn in erster Linie stimmt sich die DFL mit der "Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze", kurz ZIS, ab . Da das Rhein-Derby ein Hochsicherheitsspiel ist, zählt das Wort dieser Stelle viel. Erst dann werden die beiden Vereine nach ihren Meinungen gefragt. Problem: Borussia Mönchengladbach soll als austragender Vereins des Spiels zehn Tage Vorlauf bekommen .

Podolski, Scherz und Co.. Was machen die ehemaligen Köln-Stars eigentlich heute? Erfahrt es hier! ©

25 ehemalige Spieler des 1. FC Köln und was aus ihnen wurde

Laut Statuten der DFL hätte die Partie sogar bereits in dieser Woche nachgeholt werden müssen. Doch das war aufgrund der Kategorisierung als Hochsicherheitsspiel nicht möglich. Nun muss ein Termin gefunden werden, der dann auch dem übertragenden Sender Sky passt. Und dieser will das Spiel nicht an einem Tag ausrichten, wenn auch Europapokal-Spiele deutscher Klubs stattfinden.