Emotionale Nachricht: Arsenal-Star Pierre-Emerick Aubameyang erklärt Fehlen gegen Southampton

Der FC Arsenal musste in den beiden vergangenen Spielen auf Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang verzichten. Bei der 0:1-Niederlage im FA Cup und drei Tage später beim 3:1-Sieg in der Premier League gegen den FC Southampton fehlte der Gabuner im Kader der Gunners. Der Londoner Klub ging bis dato nicht auf die Gründe für die Pause des Top-Stürmers ein. Jetzt erklärte sich der frühere Profi von Borussia Dortmund.

Der Angreifer des FC Arsenal bedankte sich auch bei den Fans für die vielen aufmunternden Nachrichten. "Ich bin wirklich gesegnet, diese Unterstützung und Liebe von euch allen zu bekommen und kann es kaum erwarten, zurückzukommen", so Aubameyang, der bereits im Premier-League-Kracher am Samstag gegen Manchester United wieder im Aufgebot der Gunners stehen könnte. Am Dienstag steht für den Londoner Klub dann das Duell mit den Wolverhampton Wanderers an.