Nachricht aus dem Krankenhaus: Schalke-Profi Mark Uth geht es nach Verletzungs-Schock "ganz gut"

Jetzt hat sich Uth, der mit einer Gehirnerschütterung über Nacht in der Klinik bleiben muss, via Instagram aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet: "Guten Abend zusammen. Mir gehts ganz gut. Werde voraussichtlich morgen schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen", schrieb Uth. "Vielen Dank für eure zahlreichen Genesungswünsche." Viele Bundesliga-Vereine und Stars wie Thomas Müller übermittelten via Social Media Botschaften an den verletzten Uth.