Nächste Corona-Absage fix: Premier-League-Spiel zwischen Southampton und Newcastle United verschoben

Auch im neuen Jahr geht die Absagewelle in der Premier League weiter. Mit der ursprünglich für den 2. Januar (15 Uhr) angesetzten Partie zwischen dem FC Southampton und Newcastle United wurde bereits die zweite Partie des 21. Spieltags abgesagt. Das bestätigte die Liga am Freitag. "Newcastle hat weiterhin anhaltende COVID-19-Fälle und -Verletzungen, die bereits dazu führten, dass ihr Spiel gegen Everton Anfang dieser Woche abgesagt wurde", heißt es in der offiziellen Mitteilung der englischen Eliteliga. Den Gästen stünde erneut nicht die erforderliche Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung.

