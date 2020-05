Nächste eFootball-Saison in Planung: Kreis Gifhorn setzt auf Konsolen-Kick

"Werden weiterhin eFootball anbieten"

„Wir haben ein positives Feedback erhalten und werden als NFV-Kreisverband weiterhin eFootball anbieten“, so eFootball-Beauftragter Steven Melzian. Mit seinem Organisationsteam greift er bei der Fortsetzung auf Erkenntnisse aus einer Spielerumfrage zurück. „Wir haben alle 48 Spieler der derzeitigen Spielzeit online befragt und viele Anregungen erhalten, welche wir derzeit in eine Spielausschreibung einarbeiten.“

Neue Punktevergabe

So soll der derzeitige Modus mit Zweier-Teams und Hin- und Rückspiel über Kreuz beibehalten werden, so dass sich pro Spieltag vier Online-Matches je Vereinsmannschaft ergeben. Melzian stellt aber eine wesentliche Änderung bei der Wertung in Aussicht: „Wir werden aus den vier Einzelspielen nur einmal drei Punkte vergeben, so dass die Spiele über das DFBnet abgewickelt und bei Fußball.de aktuell dargestellt werden können“, erklärt Melzian den Mehrwert für alle Beteiligten. Die technischen Feinabstimmungen befinden sich derzeit in Abklärung.

Rotation möglich

Vereine können zudem mehr als eine Mannschaft für den Spielbetrieb melden. Eine Mannschaft kann nunmehr aus maximal drei Spielern bestehen, von welchen pro Spieltag zwei Spieler zum Einsatz kommen. „So ist eine Rotation möglich und die Vereine können zeitliche Engpässe einzelner Spieler besser kompensieren“, erklärt Melzian.

Und: Bei Regelverstößen sollen Strafen eingeführt werden. Der Grund: „Ein Verein hat sich in der laufenden eFootball-Liga unfair verhalten“, so Gifhorns Kreisvorsitzender Ralf Thomas.