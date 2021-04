"Nächste Frage!": Hansi Flick liefert sich verbalen Schlagabtausch mit "Sky"-Reporter

Hansi Flick hat eindeutig genug! Der Trainer des FC Bayern München hat vor dem Anpfiff der Partie gegen Union Berlin am Samstagnachmittag vermieden, für Klarheit um seine Zukunft zu sorgen - und damit erneut für Wirbel gesorgt. "Nächste Frage", antwortete der Coach auf die Frage, ob er denn seinen Vertrag beim Rekordmeister erfüllen werde. Er fände die Frage interessant, entgegnete Reporter Patrick Wasserziehr. "Klar ist die für Sie interessant", konterte Flick, aber er habe sich dazu am Freitag in der Pressekonferenz geäußert.

