Nächste Gala von BVB-Juwel Youssoufa Moukoko - Doppelpack gegen Gladbach

Youssoufa Moukoko trifft in der A-Jugend-Bundesliga weiter wie er will. Gegen die U19 von Borussia Mönchengladbach erzielte der Topstürmer von Borussia Dortmund seine Saisontreffer 25 und 26 - in seinem gerade mal 16. Spiel. Damit war der 15-Jährige hauptverantwortlich für den Dortmunder 3:0-Sieg. Für die Tabellenspitze reichten seine Treffer und die drei Punkte jedoch nicht Der 1. FC Köln führt die Liga punktgleich mit dem BVB (beide 36 Zähler) an.

Trotzdem stellt sich (mal wieder) die Frage: Wer soll diesen Moukoko eigentlich aufhalten können? Dem Nachwuchsspieler wird bereits zugetraut, sich bei den Profis zu behaupten. Doch noch ist das rechtlich nicht erlaubt. Da die Deutsche Fußball Liga (DFL) jedoch plant, die Altersgrenze auf 16 Jahre herabzusenken (im März soll darüber auf der DFL-Vollversammlung entschieden werden), könnte der Stürmer, der am 22. November 16 wird, noch im Jahr 2020 für die Profis debütieren.