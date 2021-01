Nächste Schlappe für José Mourinho: Tottenham blamiert sich ohne Harry Kane in Brighton

Ohne seinen verletzten Stürmerstar Harry Kane hat Tottenham Hotspur in der Premier League einen weiteren herben Rückschlag erlitten. Die Londoner verloren ihr Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion mit 0:1 (0:1) und müssen damit immer mehr um die Teilnahme an der Champions League zittern. Das Team von José Mourinho hat nun bereits sechs Punkte Rückstand auf den dafür nötigen Tabellenplatz vier. Am Donnerstag hatten die Spurs bereits mit 1:3 gegen den FC Liverpool verloren, wo sich Kane auch verletzt hatte.

