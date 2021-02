Nächste Leihe bei RB Leipzig: Torwart Schreiber wechselt zum Halleschen FC

Leipzig. Im Kader von RB Leipzig werden die Youngsters immer weniger. Tim Schreiber, Nachwuchstorwart der Roten Bullen, wechselt zum Halleschen FC und soll in den kommenden eineinhalb Jahren beim Drittligisten Spielpraxis sammeln. Der 18-Jährige hat in der aktuellen Saison den Sprung aus der U19 von RBL in den Profikader geschafft, ist aber noch zu keinem Einsatz gekommen.

