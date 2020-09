Falls Falette-Transfer platzt: Hannover 96 könnte Aleksandr Zhirov verpflichten

Also sucht Sportchef Gerhard Zuber weiter nach Alternativen. Ein Topkandidat für die Defensiv-Zentrale: Aleksandr Zhirov. Den 29-jährigen Russen kennt Kenan Kocak aus seinen Sandhäuser Zeiten. Dort gehört die 1,93-Meter-Kante zum festen Stamm, im Pokal jedoch verzichtete Trainer Uwe Koschinat auf Zhirov. „Er ist mit seinen Gedanken nicht beim SV Sandhausen“, sagt der Trainer der "Rhein-Neckar-Zeitung". Denkt er schon an seinen Wechsel zu 96?

Zhirov passt ins Anforderungsprofil

Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier will den Weg nicht so einfach freimachen. Bis 2023 hat Zhirov noch einen gültigen Vertrag, als Ablöse ruft der SV 2,5 Millionen Euro auf. Deutlich zu viel für 96. Sandhausen würde sich am Ende wohl mit 1,5 Millionen zufrieden geben. Gibt 96 für einen 29-Jährigen so viel Geld aus?

Zhirov jedenfalls passt ins Anforderungsprofil. Mutiger Spielaufbau, starke Präsenz, Linksfuß. Er wäre der Partner von Timo Hübers im Zentrum. Zhirov spricht fließend Deutsch, hätte keine großen Anpassungsprobleme. Das könnte also passen, wenn der Transfer von Topkandidat Falette, dessen Vertrag 2021 in Frankfurt ausläuft, platzen sollte.