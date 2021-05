Nächste Schale für den FC Bayern: Das sind die längsten Meister-Serien in Fußball-Europa

Der FC Bayern München hat es geschafft und steht zum bisher 31. Mal als Deutscher Meister fest. Am Samstag reichte schon der Leipziger Patzer in Dortmund, die Münchener selbst feierten mit einem 6:0 (4:0) gegen Borussia Mönchengladbach. Der zweite Titel unter dem scheidenden Chefcoach Hansi Flick ist bereits der neunte FCB-Triumph in Folge. Langeweile in der Bundesliga? Zumindest die Frage nach der Meisterschale stellt schon seit vielen Jahren im Grunde nicht mehr.

Anzeige