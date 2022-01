Nächste Spielabsage fix: Auch 1860-Duell gegen Kaiserslautern fällt Corona zum Opfer

Für die am Samstag ausgefallene Partie gegen Türkgücü sowie das Punktspiel gegen Kaiserslautern, das an diesem Dienstag stattfinden sollte, gibt es nach 1860-Angaben noch keine Nachholtermine.

In der 3. Liga läuft es für 1860 München in dieser Saison nicht nach Plan: Nachdem das Team in der vergangenen Saison knapp den Aufstieg in die 2. Liga verpasst hatte, belegen die "Sechziger" aktuell Tabellenplatz neun. Ein weiteres Jahr in der Drittklassigkeit droht.