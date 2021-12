Nächste Spielabsage in der Premier League: Auch Arsenal-Duell mit Wolverhampton fällt aus

Der englische Fußball kommt nicht zur Ruhe: In der Premier-League sind die nächsten Spiele coronabedingt abgesagt worden. Nachdem bereits am Sonntagnachmittag bekannt wurde, dass die für Dienstag angesetzte Partie zwischen Leeds United und Aston Villa nicht stattfinden kann, ist nun auch der FC Arsenal um Nationalkeeper Bernd Leno betroffen: So wird auch das Duell der Wolverhampton Wanderers beim FC Arsenal am Dienstag nicht angepfiffen. Zuvor musste bereits das für diesen Sonntag geplante Spiel von Leeds beim FC Liverpool verschoben werden.

