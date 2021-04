Nächste Stufe im Corona-Chaos: Abbruch-Szenario kein Thema - aber wie geht es weiter?

Was für ein Chaos! Für einige Klubs der 1. und 2. Bundesliga kommt es ausgerechnet im Saisonendspurt knüppeldick. Durch zahlreiche neue Corona-Fälle werden generelle Fragen zum Profifußball in der schwierigen Phase der Pandemie neu aufgeworfen.

Nach den jüngsten Corona-Fällen bei Holstein Kiel, dem Karlsruher SC und dem SV Sandhausen mussten in der 2. Liga diverse Partien verschoben und neu angesetzt werden. Auf Aufstiegsaspirant Kiel, der zum zweiten Mal binnen weniger Wochen wegen Corona zur Auszeit gezwungen ist, wartet nach dem Neustart das härteste Programm aller Zweitligisten. Der Tabellenvierte muss bis zum geplanten Saisonende am 23. Mai noch acht Punktspiele und das DFB-Pokal-Halbfinale am 1. Mai beim Bundesligisten Borussia Dortmund bestreiten. Auf den Hamburger SV warten drei neue Ansetzungen. „Natürlich macht das was mit uns, diese Terminhatz. Wir wissen darum“, sagte Trainer Daniel Thioune. „Aber es sind Dinge, die liegen nicht in unserem Einflussbereich.“ Er und seine Profis wüssten noch immer um ihre privilegierte Position, „dass wir Fußball spielen können“.