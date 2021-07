Nächste Testspielpleite für van Bommel: Wolfsburg 1:4 in Lyon

Großer Umweg, klare Niederlage: Auf dem Weg zum Trainingslager in Österreich machte der VfL Wolfsburg Zwischenstopp in Südostfrankreich, kassierte dort gegen Olympique Lyon eine 1:4-Niederlage , die auch hätte höher ausfallen können. Nur Daniel Ginczek traf für den VfL, der damit im vierten Vorbereitungsspiel zum dritten Mal verlor.

Der VfL fand danach besser ins Spiel, kam in gute Pressingsituationen, Victor rauschte nach guter Vorarbeit von Renato Steffen knapp am Ball und damit am Ausgleich vorbei. Die beste Chancen vor der Pause hatte aber OL – wieder mit Dembélé, der nach Flanke von Malo Gusto aus kurzer Distanz freistehend einen Kopf am Tor vorbei setzte.

Die Gastgeber gingen im Groupama-Stadion schnell in Führung: Moussa Dembélé verwirrte nach einem Steilpass John Anthony Brooks, ließ den Ball durch, im Rücken der VfL-Abwehrkette startete Karl Toko Ekambi in den Strafraum, umspielte Koen Casteels und schob ein. Zum 2:0 traf dann Dembélé selbst – mit doppeltem Glück. Erst landete der Ball von Paulo Otavios Oberschenkel direkt vor seinen Füßen, dann fälschte Lacroix seinen 17-Meter-Schuss so ab, dass Casteels keine Chance hatte. Fast in Gegenzug traf der VfL: Balleroberung Yannick Gerhardt, flache Hereingabe von Joao Victor, cooler Abschluss von Daniel Ginczek – 1:2, das dritte Wolfsburger Vorbereitungstor, das erste durch einen Profi, bisher hatten die Nachwuchsspieler Matthew Meier und Sean Busch getoffen.

Gute 75 Minuten lang ließ VfL-Trainer Mark van Bommel seine erste Elf durchspielen, tauschte dann sechs Akteure auf einmal - kurz zuvor hatte Maximilian Philipp noch eine gute Kopfballchance für den insgesamt zu passiven VfL vergeben. Den Schlusspunkt leitete dann der eingewechselte Marin Pongracic ein, der vorm 16er so patzte, der Casteels Eli Wissa nur noch per Foul bremsen konnte. Der Gefoulte verwandelte den Elfmeter zum 4:1-Endstand.

Lyon absolvierte am Samstagabend gleich zwei Testspiele, Trainer Peter Bosz (früher Leverkusen und Dortmund) teilte dafür seinen Kader auf. Vor der Partie gegen Wolfsburg hatte es ein 2:0 gegen den Drittligsten FC Villefranche-Beaujolais gegeben. Gegen Wolfsburg ließ Bosz im 4-3-3-System spielen, die Angreifer suchten immer wieder den Raum hinter der Wolfsburger Abwehrkette, in der Otavio wie schon im letzten Test gegen Kiel auf rechts verteidigte - und die kurz nach der Pause schnell unter Druck war, als Dembélé einen Hereingabe von Toko Ekambi knapp verpasste. Anschließend rauschte der Lyon-Angreifer mit Casteels zusammen, der kurz behandelt werden musste.

Der VfL war in Lyon ohne Neuzugänge angetreten. Mittelfeld-Mann Aster Vranckx ist verletzt, die erst am Freitag verpflichteten Sebastiaan Bornauw und Lukas Nmecha haben die Reise nach Frankreich nicht angetreten, sie stoßen am Sonntag in Österreich zum Team. Dort absolviert der Fußball-Bundesligist in Bad Waltersdorf ein einwöchiges Trainingslager. Während der Woche in Bad Waltersdorf werden nach und nach die EM-Teilnehmer Admir Mehmedi, Kevin Mbabu, Xaver Schlager, Pavao Pervan, Wout Weghorst und Josip Brekalo ins VfL-Training einsteigen. Zu den fehlenden Spielern gehört auch Maximilian Arnold, der mit der Olympia-Auswahl des DFB bereits in Japan weilt. Ridle Baku (zuletzt mit Trainingspause) wurde in Lyon geschont.

Am Ende des Trainingslagers wird der VfL ein Testspiel gegen die AS Monaco bestreiten (24. Juli), am 31. Juli steht dann im AOK-Stadion die Generalprobe gegen den spansichen Meister Atletico Madrid an.