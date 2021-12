Nächster 96-Gegner: So tickt Werner in Bremen

Dann kam 96 am 18. September. Werner warf hin. Wegen des Impfpassskandals um Markus Anfang fing er keine drei Monate später bei Werder an. Er passe an die Weser wie „die Faust aufs Auge“, sagen Kenner.

Dabei kennt Werner in Bremen nur Stadion, Hotelzimmer und Weihnachtsmarkt. Er sieht die Stadt „nur im Dunkeln“, sagte er. Werner brachte dabei das Licht der Aufstiegshoffnung zurück, holte zwei Siege in zwei Spielen. Und nun wirkt alles so wie ursprünglich geplant. Werder wollte ihn vor dieser Saison, aber er blieb aus Solidarität in Kiel. Jetzt hat Bremen Werner.