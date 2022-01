Nächster Ausfall: Handball-Oberligist MTV Vorsfelde holt Günther zurück

Günther war 2018 vom A-Jugend-Bundesligisten Eintracht Hildesheim in die Eberstadt gewechselt, wusste hier sofort, trotz seines jungen Alters, vor allem in der Abwehr zu überzeugen. Gleich in seiner ersten Saison feierte er mit den Razorbacks die Vizemeisterschaft in der Oberliga, ehe die beiden darauffolgenden Spielzeiten aufgrund von Corona abgebrochen wurden.

Nach der vergangenen Saison verabschiedete sich der Rückraumspieler aber von seinem Team, da er dem Bachelorstudium noch seinen Master in einer anderen Stadt folgen lassen wollte. Er ist in Magdeburg ansässig, sein Pass liegt aber nach wie vor in Vorsfelde. Damit kann er am Samstag (18.30 Uhr) im Spitzenspiel gegen den VfL Hameln direkt für die Razorbacks auflaufen. „Es ist für uns auch vorbeugend, da wir nicht wissen, wer in dieser Zeit noch Corona-bedingt ausfällt“, sagt Frerichs.