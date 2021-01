Nächster Charaktertest beim 1. FC Nürnberg: Welches Gesicht zeigt 96 dieses Mal?

Aus dieser Mannschaft soll einer schlau werden. Sie gewinnt erstmals zweimal in Folge gegen Sandhausen (4:0) und in Darmstadt (2:1) – und alle, denen 96 wichtig ist, glauben, nun hat das Team es begriffen. Jetzt weiß die Mannschaft, wie sie auftreten muss in der 2. Liga. Dann verliert sie zwar unglücklich, aber nach einer völlig verkorksten ersten Hälfte gegen den Vorletzten aus St. Pauli.

"Das geht nicht in meinem Kopf"

Die Frage stellt sich, warum die Spieler das nicht immer tun. „Das geht nicht in meinen Kopf“, sagt 96-Chef Martin Kind. In der Regel sollen sie doch nur einmal pro Wo­che 90 Minuten lang ihrem ziemlich gut bezahlten Job nachgehen. „So ganz erklären kann ich das auch nicht“, sagt Ducksch.

96-Trainer Kenan Kocak „weiß, worum es da geht“, will aber nicht öffentlich darüber reden. Die Pressekonferenz sei „nicht die Plattform, wo ich darüber sprechen möchte“. Kocak antwortet ausweichend, aber deutlich: „Im Leben muss man da sein, wenn es darauf ankommt, egal, in welchem Beruf. Wir im Profifußball umso mehr. Wir trainieren die ganze Woche, damit wir uns am Wochenende belohnen. Die Belohnung beginnt mit dem Anpfiff, endet mit dem Abpfiff.“ Darauf müsse der Fokus liegen: „Da ist jeder Spieler selbst gefragt. Wir müssen versuchen, die Phasen abzustellen, die wir anfangs gegen St. Pauli hatten.“

Die Kraft aus der Mannschaft scheint 96 zu fehlen

Ein generelles mentales Handicap sieht der Trainer nicht, wohl aber bei einigen Spielern Nachholbedarf. „Die Mannschaft hat in der Summe kein Mentalitätsproblem, aber man muss es auf Einzelne reduzieren. Jeder Spieler hat seinen eigenen Status in sich.“ Und da wären Typen, Führungsspieler, gefragt, Hallodris in die Spur zu bringen. Die Kraft, die aus der Mannschaft kommen müsste, scheint 96 zu fehlen. Der einzige Profi, der den Kollegen die nötigen Ansagen machen könnte, fehlt mit dem Langzeitverletzten Mike Frantz.

Kind hofft nun am Sonntag auf Wiedergutmachung nach der Niederlage gegen St. Pauli: „Es würde mich freuen, wenn sie eine Reaktion zeigen.“ Kocak sagt, seine Mannschaft habe ja bewiesen, „welche Mentalität in ihr steckt, wenn sie auf den Schalter drückt“. Wie in der zweiten Hälfte gegen St. Pauli. Darum geht es beim nächsten Charaktertest in Nürnberg – von Anfang an am Drücker sein. Dazu lautet Kocaks Forderung, „nicht in die Opferrolle reinzukommen“ nach dem nicht gegebenen Elfmeter gegen St. Pauli.