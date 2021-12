Der Niederländer Vincent van der Voort ist bei der Darts-WM in London positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Weltverband PDC am Montagnachmittag mit. Damit erhält sein englischer Gegner James Wade ein Freilos und zieht direkt ins Achtelfinale ein. Wade ist aktuell die Nummer vier der Welt und galt trotz einer schwachen Leistung Auftaktmatches als klarer Favorit.

Zuvor war in Raymond van Barneveld ein weiterer Niederländer um Umfeld der WM positiv auf das Virus getestet worden. Der fünfmalige Weltmeister war nach einer 1:3-Niederlage gegen Rob Cross (England) aber bereits vorher aus dem Turnier ausgeschieden. Die Abendsession, in der auch der Deutsche Gabriel Clemens spielt, findet nun mit zwei statt wie geplant mit drei Spielen statt.

Van der Voort (Spitzname: "The Dutch Destroyer"), belegt in der Weltrangliste Platz 29 und nimmt seit 2008 an der PDC-WM teil. Zweimal erreichte der 46-Jährige das Viertelfinale. 2011 scheiterte er am späteren Weltmeister Adrian Lewis, 2015 an Darts-Legende Phil Taylor.