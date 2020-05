Nächste Corona-Fälle bei Dynamo Dresden! Weiterer Spieler positiv getestet

Dresden. Dynamo Dresden hat zwei neue Corona-Fälle. Wie der Verein am Himmelfahrtstag meldete, hat die fünfte Testreihe am Mittwoch ergeben, dass sich ein weiterer Spieler mit dem Virus "Covid-19" infiziert hat. Das teilte das für die Auswertung der Tests zuständige Labor in Jena den Schwarz-Gelben mit. Zudem wurde eine sogenannte „Kontaktperson der Kategorie I“ (enger Kontakt) eines Mitglieds aus dem Trainer- und Betreuerstab positiv getestet. Dieser Dynamo-Angestellte muss zusammen mit der „Kontaktperson“ genauso wie der nun betroffene Spieler für weitere 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben.

Alle anderen Spieler und die drei bisher positiv getesteten Zweitliga-Spieler der Sportgemeinschaft wurden in der vierten und fünften Testreihe allesamt negativ getestet und können am Sonnabend, 10 Uhr, wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und sich auf das erste Punktspiel am 31. Mai zu Hause gegen den VfB Stuttgart vorbereiten.