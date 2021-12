Nächster Corona-Fall bei Lok Leipzig! Top-Spiel gegen BFC steht auf der Kippe

Leipzig. Obwohl die Spieler des 1. FC Lok Leipzig sich ohnehin täglich einem Corona-Schnelltest unterziehen, wird dieser Tage in Probstheida getestet, was das Zeug hält. Nachdem am Donnerstag ein zweiter Corona-Fall im Kader innerhalb einer Woche gemeldet wurde, ließen sich die Viertligisten per PCR-Test absichern. Am Freitag bestätigte sich dadurch eine weitere Infektion. Hinzu kommen jedoch noch drei weitere Spieler mit Symptomen.

Nach bald zwei Jahren Pandemie sind die Hygienekonzepte bekannt. Ein zentraler Punkt: Menschen mit Krankheitssymptomen sollen fernbleiben. Für Lok-Coach Almedin Civa stehen dadurch nur zwölf Feldspieler plus zwei Keeper am Sonnabend im Topspiel gegen BFC Dynamo zur Verfügung. Laut NOFV-Regelung müssen für einen Spielantritt fünfzehn Kicker im Kader stehen - Verletzte inklusive. Das wäre Stand Freitagmittag der Fall. So betont auch Civa: „Wir wollen spielen.“