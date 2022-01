Nächster Corona-Fall beim VfL: Wolfsburgs Handball-Drittligist setzt Training weiter aus

Nächster Corona-Fall beim VfL Wolfsburg. Das jüngste Heimspiel hatte der Handball-Drittligist wegen einer infizierten Spielerin abgesagt. Zum ersten Mal hatte es die Wolfsburgerinnen erwischt, jetzt kam ein zweiter Fall hinzu. Die betroffene Spielerin war zunächst krank, später wurde auch ihr Test positiv. Auf die Rückkehr ins Training verzichtete der VfL deshalb nicht nur am Montag, sondern auch am heutigen Mittwoch. Wann wieder trainiert wird und ob am Samstag das Auswärtsspiel (19 Uhr) beim Königsborner SV steigen kann? Ungewiss. "Dass besprechen wir im Trainerteam mit Spartenleiter Jens Wöhner am Donnerstag", so Wolfsburgs Trainer Oliver Bült.

Alles getan, immer kontrolliert - "und doch ist die Lage nicht kontrollierbar", seufzt Bült. Was soll man tun, wenn man ansteckbar ist, bevor es der Test zeigt? "Es sind ja nicht nur wir, es werden immer mehr Vereine mit Corona-Fällen", sagt der VfL-Coach. Da helfen wohl nur Kontaktbeschränkungen: "Aber das ist beim Handball nicht möglich."

"Gesundheit geht vor"

Trainingsrückkehr am Freitag? Spiel am Samstag? Nur so viel ist sicher: "Die Gesundheit geht vor. Wir halten Abstand, damit, falls es noch mehr Fälle bei uns geben sollte, wir kein Herd werden. Man hat ja jüngst bei der Nationalmannschaft gesehen, was passiert, wenn man trotzdem zusammenbleibt. Das ist bei uns bis jetzt nicht geschehen. Ich denke, wir haben das gut in den Griff bekommen."

Man werde Königsborn die Situation schildern, mit dem kommenden Gegner alles besprechen. "Ob gespielt wird, ist nicht unsere alleinige Entscheidung. Wenn bis Samstag kein weiterer Fall hinzukommt, sind acht Tage rum. Trotzdem kann es sein, dass noch jemand das Virus in sich hat", sagt Bült.

Trainer ist für Saisonunterbrechung

Er plädiert insgesamt für eine Corona-Pause, die hatte es auf Landesebene schon gegeben, hält eben noch in den unteren Klasse an. Nur im Zuständigkeitsbereich des DHB - zu dem die 3. Liga gehört - werde gespielt. "Ich möchte nicht in der Haut der Verbände stecken. Persönlich würde ich die Saison zumindest erst mal unterbrechen für den Zeitraum, bis sich das Ganze wieder eingedämmt hat. Solange man die Gefahr nicht einschätzen kann, würde ich auf Nummer sicher gehen. Wir sind keine Profis, gehen einer normalen Arbeit nach und haben Angehörige - auch die muss man schützen."

Was die ausgefallene jüngste Partie gegen den TV Hannover-Badenstedt angeht, da stehe man in Kontakt, wann das Heimspiel in der Carl-Hahn-Halle nachgeholt werden könne: "Wir haben Termine bekommen, klären das mit dem Gegner ab."